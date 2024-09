Hommage à Amadou Makhtar Mbow : « 103 ans… » « Sa dund amne jariin »

Décédé à l'âge de 103 ans, le patriarche Amadou Makhtar Mbow a mené une vie utile pour l'humanité. Tel est l'hommage unanime fait par plusieurs internautes sénégalais et africains sur la Twitterosphère. Parmi ces hommages, celui du journaliste Ass Mademba Ndiaye, ancien du groupe Sud Communication. « Amadou Mahtar Mbow vient de quitter ce monde dont il a été le serviteur toute sa vie. » Il fait partie de ceux et celles qui ont mené une vie utile pour le genre humain. À 103 ans, il peut reposer en paix. Que le Firdaws soit sa demeure. Il est celui qui, dans les années 2003, assis à ses côtés dans un bus dans le cadre de la lutte en faveur du retrait des enfants de la rue, me montra du doigt son village ! Ñjalaxaar a perdu son Mahtaar et nous toutes et tous, notre boussole ! Repose en paix, Patriarche. Sa dund amne jariiñ, a écrit As Mademba Ndiaye, journaliste, ex-chargé de communication de la BM, Afrique de l'Ouest et du Centre.

Un autre hommage rendu au Parrain de l'université de Diamniadio, celui du journaliste Balla Preira. Décès du patriarche Amadou Mahtar Mbow. Un grand homme au parcours élogieux (ancien Ministre, DG Unesco, Président des Assises nationales et de la CNRI…) nous quitte à 103 ans. Repose en paix, Maam Amadou !, a twitté Ballé Preira.