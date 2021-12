Hlm Montagne : Le soutien de Mame Cheikh Mbaye pour équiper la mosquée du quartier…

Fidèle à cette préoccupation d'équité sociale, le jeune acteur politique des Hlm a encore posé un acte pour venir en aide aux populations locales. Sa philosophie : "S'informer, se présenter et essayer de résoudre les problèmes des populations en difficulté ", comme l'a toujours voulu son père, El Hadj Mansour Mbaye, président de l'association nationale des communicateurs traditionnels du Sénégal.



Mame Cheikh Mbaye, pour le nommer, s'est encore illustré dans sa commune, précisément aux Hlm Montage, pour leur apporter un soutien conséquent en matériel et équipements pour la mosquée. C’est un lot composé de moquettes, de nattes, de ventilateurs et d’autres objets dont la mosquée aura besoin. Un acte matérialisé après que le membre de la coalition "Euleuk Sénégal" a été sollicité par certaines connaissances de la commune.



L'Imam, le chef de quartier ainsi que tous les autres notables de la commune ont apprécié ce geste qui n'est pas une première du président du mouvement "Ca Deug Deug" aux Hlm.