Histoire Générale du Sénégal : Le Pr Iba Der Thiam invite des personnalités de haut niveau à intégrer le projet

C’est un appel pressant que le coordonnateur général du comité de pilotage de la rédaction de l’histoire générale du Sénégal a lancé à l’endroit des personnalités de haut rang pour venir participer au projet de rédaction de l’histoire générale du Sénégal. Selon le Professeur Iba Der Thiam, le projet envisage de lancer une revue trimestrielle ou semestrielle d’Histoire et d’analyses politiques, économiques, sociales et culturelles dont la mission sera de mettre à la disposition du public, des émigrés et de leurs familles, des informations historiques pour marquer la présence et l’opinion africaine particulièrement sénégalaise dans les sphères où se scelle le destin du monde. Ainsi, l’historien et coordonnateur général du projet invite, à cet effet, l’ancien ministre Ibrahima Sall, Ibrahima Sène du PIT, le Pr Mary Teuw Niane, le Pr Ahmadou Wagué, le Pr Souleymane Bachir Diagne, le Pr Djibril Samb, Ousmane Badiane entre autres personnalités distinguées. L’Histoire générale du Sénégal sera traduite dans les langues nationales ainsi qu’en Anglais, confie le Pr Iba Der Thiam. Le prix de lancement de chaque volume a été fixé entre 10.000f cfa et 7.000f cfa pour le public et pour les étudiants et les corps habillés, entre 5.000f cfa et 3.500f cfa.