Haut-commandement de la Gendarmerie nationale : Le Général Jean Baptiste Tine remplace Cheikh Sène.

Le général Jean Baptiste Tine qui était jusque-là Haut-commandant en second de la gendarmerie nationale et Sous-directeur de la Justice militaire, vient d’être nommé Haut-commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire par le président Macky Sall.

Jean Baptiste Tine remplace à ce poste le Général Cheikh Sène qui sera admis dans la 2ème section (réserve) des cadres de l’Etat-major général.