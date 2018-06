Haut Commissariat des réfugiés : Le Sénégal enregistre 14.725 réfugiés et 3.333 demandeurs d'asile

A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal va célébrer ce 20 Juin, la journée des réfugiés. Et en prélude de la célébration de cette journée, la Raddho a organisé une rencontre de partage avec la presse. Selon la Rencontre africaine des droits de l'homme, le Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés dénombre 14.725 des réfugiés et 3.333 demandeurs d'asile au Sénégal.

Ce fort taux de réfugiés enregistré dans le pays s'explique par la stabilité du pays.

Toutefois, la Raddho fait constater que les réfugiés et les demandeurs d'asile font face à de nombreuses difficultés comme la lenteur dans l'accusation des dossiers entre autres.

La Raddho note également une forte présence de réfugiés sénégalais dans la sous région comme la Gambie et la Guinée Bissau...