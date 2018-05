Haro sur l'usage démesuré et irrégulier des armes à feu contre des citoyens sénégalais : Le FJ va déposer une plainte à la Cour de justice de la Cedeao et celle des Nations Unies

Le Forum du Justiciable va déposer une plainte au niveau de la cour de justice de la Cedeao et celle des Nations Unies pour l’utilisation démesurée et irrégulière des armes à feu contre des citoyens sénégalais. Cela à la suite du décès de Mouhamadou Fallou SENE, étudiant en licence II de lettres modernes à l’université Gaston BERGER de Saint-Louis, tué par balle lors d’affrontements entre les étudiants et les forces de l’ordre.Le Forum du Justiciable a condamné par ailleurs l'utilisation de balles réelles dans les manifestations pacifiques d’élèves, d’étudiants et de citoyens.