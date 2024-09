Hamidou Thiaw tire sur le régime Diomaye-Sonko : « les Sénégalais éprouvent les mêmes difficultés économiques… »

Le Président du parti Renaissance du Sénégal (MPR), Hamidou Thiaw était à Médina Baye en prélude du Gamou des Niassène pour solliciter des prières. Hamidou Thiaw qui se profile déjà vers les législatives, s’est prononcé sur la situation à l’assemblée nationale, au CESE et au HCCT. « Nous nous sommes opposés contre Macky pendant des années. C’est quelqu’un qu’on a beaucoup critiqué. Mais, je pense qu’il avait un peu plus d’élégance par rapport à ce que l’on voit. Parce que la rupture qu’on attendait ce n’était pas ça. On s’attendait à des moments de décrispation, malheureusement ce que l’on voit, c’est un sentiment d’hostilité que prône ce gouvernement », déclare-t-il en marge de cette visite. Estimant que le régime Diomaye-Sonko tend à fragiliser l’assemblée nationale. Pis, le président du MPR s’est dit déçu par la démarche du gouvernement visant à dissoudre le CESE et le HCCT. « Les fonds politiques pour le PR et le PM c’est plus de 20 milliards. C’est plus que le CESE et le HCCT réunis. Sur les 5 ans, c'est plus de 100 milliards de francs CFA. En plus, la Coalition « Diomaye Président » nous avait dit qu'elle ne toucherait pas à cet argent car c’est de l’argent « Xaram ». Aujourd’hui, c’est eux qui décident de se le partager entre deux personnes. 100 milliards sans audit ni éclaircissement, aujourd’hui, ils disent qu’ils veulent économiser 15 milliards. Je pense que c’est juste pour régler des comptes politiques », regrette-t-il. Et d’ajouter : « C’est dommage qu’on nous utilise, qu’on nous manipule avec des déclarations sans fondement ». Pour lui, « les raisons pour lesquelles, les sénégalais ont élus la coalition Diomaye Président sont restées en l’état ». « Les Sénégalais éprouvent les mêmes difficultés économiques, les mêmes problèmes pour avoir de l’eau ou de l’électricité », a-t-il renchéri.