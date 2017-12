Hamidou Dia présente son nouvel ouvrage "Ecriture et Liberté: Entretiens et Fragments littéraires"

Le Professeur Hamidou Dia a présenté son ouvrage intitulé "Ecriture et Liberté: Entretiens et Fragments literraires" cet après midi à la Maison des Ecrivains Keur Birago. "C'est un ouvrage de littérature dans lequel il y a une galerie de portraits, d'entretiens avec des écrivains illustres comme Rene Depestre, Amie Maalouf", a détaillé l'auteur qui ajoute avoir voulu dans ce livre résumer la pensée selon laquelle les écrivains africains n'ont d'autre choix que d'écrire pour que leurs pays sortent de l'apnée. La cérémonie de dédicace a enregistré la présence d'illustres hommes de cultures à l'image de l'ancien ministre de la Culture, Abdoulaye Elimane Kane, d'Amadou Ly et des Généraux Mansour Seck ou encore Mamadou Niang.