Hamidou Anne sur la visite de Sonko au Burkina : « Il fait preuve d’infertilité intellectuelle… le discours qu’il devait tenir à Ibrahim Traoré… »

Invité de l’émission Infos Matin sur la TFM, Hamidou Anne a souligné, d'abord, une illisibilité notable dans la diplomatie sénégalaise. « Nous savons que cette diplomatie est du ressort du chef de l'État. Malheureusement, personne ne peut vous dire avec exactitude quelle est la politique extérieure de Bassirou Diomaye Faye. Pire, une dame certes sympathique a été nommée [au ministère des Affaires étrangères], mais elle se trouve contrainte face à des missions qu’elle ne parvient toujours pas à accomplir », a déclaré l’essayiste et politologue.



Le membre de l’APR n’a pas manqué d’évoquer la visite d’Ousmane Sonko au Burkina Faso. « Nous avons un Premier ministre qui est non seulement incompétent, mais aussi encombrant car il s’arroge des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Quand on est ignorant, on est audacieux. L'infertilité intellectuelle d'Ousmane Sonko constitue finalement un danger pour le Sénégal ainsi que pour la souveraineté nationale », a ajouté le politologue. Il n'a pas oublié de formuler ce message qui, selon lui, aurait dû être porté par le Premier ministre devant le président de la transition au Burkina Faso :



« Ousmane Sonko s’est mis du côté du Burkina Faso et des putschistes. Le seul discours à tenir devant le Burkina, c’est de dire à Ibrahim Traoré de rendre le pouvoir aux civils et de retourner dans les casernes. Nous devons avoir des frictions avec les putschistes, ces gens qui bâillonnent leur peuple. »