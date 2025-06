Hajj 2025 : L’État sénégalais critiqué pour une gestion désordonnée - Des pèlerins laissés à l'abandon à la Mecque

Le rêve sacré du Hajj à la Mecque s'est métamorphosé en véritable cauchemar pour plusieurs dizaines de pèlerins abandonnés en Arabie Saoudite. Dans certaines vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux, des pèlerins sénégalais dénoncent l'abandon complet de la part de la délégation officielle. Sans billets de retour, sans aide, sans valises ni traitements médicaux, certains vagabondent depuis quatre jours dans la cité sainte, forcés de revêtir les mêmes habits sous une chaleur étouffante, abandonnés à leur propre sort. « Ils ont pris nos valises, nos billets, tout. » « On ne voit personne, nos familles sont préoccupées », s’indigne une femme en colère.







L'indignation à l'égard des autorités sénégalaises, jugées incompétentes et négligentes, est en hausse. « L'État ne vaut rien, maintenant je suis aguerrie », déclare une pèlerine découragée, incitant les futurs croyants à opter pour des organisations privées, considérées comme plus fiables. Un autre déclare : « J'ai versé 240 000 FCFA pour ma femme et moi, on m'a promis un billet, un mouton... mais en fin de compte, rien du tout ! » Le désarroi est complet : des voyageurs du vol 2 sont encore présents sur les lieux tandis que leurs collègues ont déjà regagné leur domicile, et ceux du vol 4 sont redirigés vers des vols précédents sans aucune justification.







Ce scandale révèle les lacunes flagrantes de la gestion du Hajj sous le contrôle de l'État. Tandis que les autorités gardent le silence, le mécontentement grandit. Essoufflés, délaissés et désemparés, ces pèlerins poussent un appel désespéré : « Nous implorons de l'aide pour rentrer, nous sommes au bout du rouleau. » Maintenant, l'opinion publique exige des réponses, et plus particulièrement des comptes.