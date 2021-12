Guinguinéo : Une journée de prières, de récital du Saint Coran et de khassaïdes, dédiée à feu Serigne Habibou Mbacké.

Sous la houlette du Khalife Serigne Modou Habibou Mbacké et des autres membres de la famille, une cérémonie de prières et de récital du Saint Coran a été organisée ce vendredi à Guinguinéo pour leur défunt père, Serigne Habibou Mbacké, Ibn Mame Khass Mbacké.



À cette occasion, un gamou a été initié dans la nuit du vendredi au samedi aucours duquel autorités religieuses, administratives, politiques et locales ont pris part aux côtés du guide religieux susnommé et de ses frères.



Serigne Modou Habibou Mbacké en a d'ailleurs profité pour faire un plaidoyer pour le désenclavement de Guinguinéo et inviter les sénégalais à prôner la paix et l'entraide notamment en cette veille d'élections locales.



Pour sa part, Alpha Sy a mis l'accent sur la dimension spirituelle et temporelle du guide religieux tout en sollicitant des prières pour le Sénégal et aussi pour des élections apaisées...