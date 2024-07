Guinée Bissau: Les législatives prévues pour le 24 novembre prochain

Le président de la République de Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embaló organisera les élections législatives le 24 novembre prochain. Un nouveau parlement sera mise en place, un an après la dissolution de la précédente assemblée. Et ce sera aussi, la deuxième fois, en un an et demi, que les électeurs eliront leurs députés. Au pouvoir depuis 2020, Umaro Sissoco Embaló a dissous le Parlement, alors dominé par l'opposition, en décembre 2023 suite à des évènements qu'il a qualifiés de « tentative de coup d'État ».