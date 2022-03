Guerre en Ukraine : Les ambassades africaines coordonnent une opération commune d’évacuation de leurs ressortissants.

Pour une action plus efficace et rapide, il a été décidé d’une mutualisation des ambassades africaines situées à Varsovie afin de procéder à l’évacuation de leurs ressortissants vivant en Ukraine, en cette période de guerre.

Selon Moise Sarr, le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, il s’agit d’une douzaine d’ambassadeurs au total, pour organiser l'évacuation, l'accueil et la prise en charge de leurs divers citoyens.