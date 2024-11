Guédiawaye : Interpellation d’un dealer de chanvre indien – L’argent et la drogue, la double vie de N. Badiane

Dans une opération de sécurisation menée par les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Guédiawaye, un homme, N. Badiane, a été interpellé hier aux alentours de 22 heures pour des faits de trafic de drogue. Né en 1970, cet individu a été arrêté en possession de trois cornets de chanvre indien et d’une somme de 105 000 francs CFA, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. L’alerte a été donnée, et une perquisition minutieuse a suivi dans sa chambre.



C’est là que la découverte a pris une ampleur inattendue. Un kilogramme de chanvre indien a été retrouvé, accompagné d’une paire de ciseaux, de papiers d’emballage et d’une somme importante de 600 000 francs CFA. Des éléments qui laissent supposer que N. Badiane n’était pas simplement un consommateur, mais bien un acteur majeur du trafic dans la région.



Interrogé sur la provenance de la drogue et des objets découverts, il a tenté de se dédouaner en affirmant que la marchandise n’était pas à lui. Cependant, face aux preuves accumulées, ses déclarations n’ont pas convaincu les enquêteurs. N. Badiane a néanmoins admis que l’argent retrouvé dans sa chambre lui appartenait.



Placé en garde à vue pour trafic de drogue, le suspect devra maintenant répondre de ses actes devant la justice. Une arrestation qui met en lumière l’ampleur du phénomène du trafic de drogues à Guédiawaye, un quartier qui semble être en proie à ce fléau. L’opération menée par la brigade de recherche du commissariat central démontre, une fois de plus, la détermination des forces de l’ordre à lutter contre ce trafic qui gangrène de plus en plus de quartiers de la capitale.



L’Enquête rapporte que cette arrestation fait partie d’une série d’opérations de sécurisation visant à démanteler les réseaux de dealers dans la région.