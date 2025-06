Groupe d’Étude Technique de la FIFA : Alioune Cissé intègre le très sélectif groupe d’analystes pour le Mondial des Clubs 2025

L’ancien sélectionneur des Lions de la Téranga, Aliou Cissé, vient d’être nommé membre du prestigieux Groupe d’Étude Technique (GET) de la FIFA pour la Coupe du Monde des Clubs 2025. Cette annonce, relayée par le média spécialisé 13 football.com , confirme sa participation à l’analyse tactique du tournoi qui s’ouvrira dimanche prochain aux États-Unis.Sous la direction d’Arsène Wenger, directeur du Développement du Football mondial à la FIFA, Alioune Cissé collaborera avec une équipe d’éminents spécialistes tel Esteban Cambiasso (ex-international argentin), Tobin Heath (double championne du monde américaine), Jürgen Klinsmann (vainqueur de la Coupe du Monde 1990), Roberto Martínez (sélectionneur du Portugal), Gilberto Silva (champion du monde brésilien 2002) et Pascal Zuberbühler (ancien gardien suisse).Le GET aura pour objectif d’étudier en détail les rencontres de la compétition, identifier les tendances tactiques émergentes et les stratégies déployées par les meilleurs clubs de la planète. Ce travail, essentiel pour la FIFA, alimente des rapports destinés à enrichir le développement technique du football mondial.Ainsi après avoir mené le Sénégal à la victoire à la CAN 2021 et à une historique qualification en huitième de finale du Mondial 2022, Aliou Cissé apporte désormais son expertise à l’échelle internationale. Son intégration dans ce cercle d’élite souligne l’impact croissant du football africain dans l’analyse tactique contemporaine.La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui réunira les champions continentaux en terre américaine, promet d’offrir un laboratoire d’idées inédites.