Grosse déclaration de Eumeu Séne « Souma meunone Niakk Sama combat contre Tapha Tine Nguir Ama Baldé Daan Modou Lô… »

Alors que la polémique enfle du côté de Pikine où trois camps (Ama Baldé, Boy Niang 2 et Eumeu Séne) sont en train de s’affronter par voie de presse depuis la défaite de Ama Baldé ce dimanche face à Modou Lô. Eumeu Sene, le leader de l’écurie de lutte « Tay Shinger » a sorti son bâton de pèlerin pour prôner la cohésion et la fraternité entre les lutteurs pikinois. En conférence de presse ce mercredi après-midi à Pikine, il a mis en garde ses «frères» et jeunes lutteurs contre les manipulateurs qui chercheraient à créer des clans en leur sein. Par ailleurs, il a juré que s’il pouvait donner la victoire à Ama Baldé pour qu’il devienne roi des arènes, il l’aurait fait au risque de perdre son prochain combat contre Tapha Tine le 12 novembre prochain. « Souma meunone Niakk Sama combat contre Tapha Tine Nguir Ama Baldé Daan Modou Lô ma defko » a-t-il déclaré.







Mouhamadou Moustapha Gaye