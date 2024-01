Grève et augmentation du prix du pain : Désaccord entre les boulangers du Sénégal

Le Collectif National des Boulangers du Sénégal (CNBS) et le regroupement National des boulangers du Sénégal (RBS), en collaboration avec les associations de consommateurs du Sénégal, ont organisé un panel ce mardi 09 janvier 2024 pour discuter du secteur de la boulangerie confronté actuellement à des problèmes structurels.



Les boulangers du Sénégal ne sont pas sur la même longueur d’onde sur la grève et la hausse du prix du pain. D’après la bande à Khadim Sylla, président du collectif des Sénégal, la décision prise par la fédération des boulangers du Sénégal d’aller en grève n’est pas consensuelle. Ces derniers préfèrent ne pas suivre leurs collègues car ils estiment que la principale problématique est d’ordre interne et non d’aller en grève sans aucune logique et laisser les consommateurs en subir les conséquences. L’objectif, c’est de maintenir les prix en vigueur.



De son point de vue, des négociations entre les consommateurs et les boulangers seraient d’abord mieux car le moment n’est pas propice pour aller à des grèves surtout dans ses moments où l’on se projette à une élection présidentielle. Aussi, Khadim Sylla a demandé l’application de la réglementation du secteur de la boulangerie tout en appelant l’Etat plus d’accompagnement en leur octroyant des caisses.



De son côté, Seydina Mame Alassane Laye Sow, président du forum des jeunes consommateurs du Sénégal, chargé en même temps de l’initiative des médiations des délégations des associations des consommateurs, l’heure n’est pas à l’augmentation du prix du pain. Pour cela, il va falloir un cadre de concertation pour voir s’il y a lieu d’augmenter ou pas », dit-il tout en rassurant les consommateurs.



D’ailleurs, ils sont même allés à la rencontre de l’autre fédération pour leur demander de surseoir à leur grève. C’est dans cette logique qu’ils appellent les autres syndicalistes à se retrouver autour d’une table de négociation avec tous les acteurs concernés (ministre de tutelle, boulangers et consommateurs) afin de trouver des mesures idoines à leurs difficultés liées à la révision de la fiscalité des intrants.Toutefois, ils demandent l’application de la réglementation du secteur de la boulangerie.