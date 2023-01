Grève des transporteurs : Le Collectif des Entreprises Agréées pour le Transport et la Livraison de Conteneurs au Sénégal renonce à participer à la grève

Les transporteurs regroupés au sein du Collectif des Entreprises Agréées pour le Transport et la Livraison de Conteneurs au Sénégal (CEATICS), en collaboration avec CAP SÉNÉGAL, l’USTR et l’USETTA ont pris leurs distances par rapport au mot d’ordre de grève illimitée des transporteurs prévue ce mardi 17 janvier 2023 à partir de 23h 59mn.



Face à la presse cet après-midi, le Collectif des Entreprises Agréées pour le Transport et la Livraison de Conteneurs au Sénégal (CEATICS) a aussi informé sur les raisons de sa non-participation à la grève. « Notre décision de participer à la grève était tributaire des motifs qui interpellent directement notre métier, en l’occurrence l’interdiction par l’Arrêté du Gouvernement de Dakar n099/GRD/AA de la circulation des véhicules de plus 3,5 tonnes sur certains axes stratégiques. Entre temps, des discussions avec nos autorités de tutelle (Port Autonome de Dakar) et d’autres collaborateurs, notamment l’USTR, l’USETT et CAP SÉNÉGAL ont été menées et ont abouti à des prémices de solutions… »