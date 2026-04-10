Grève des Transporteurs : Levée du mot d’ordre après les instructions présidentielles à la tutelle

Suite à une audience accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au ministre des Transports, la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal a mis fin à son mot d’ordre de grève. Les instructions données par le chef de l’État ont ouvert la voie à des discussions décisives entre les deux parties, débouchant sur un accord qui a permis de désamorcer la crise.







C’est au terme de plusieurs rounds de négociations entre la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal et le ministère des Transports que le bras de fer a trouvé une issue favorable. Après que le président Bassirou Diomaye Faye a personnellement instruit son ministre de trouver une solution rapide au conflit, les échanges entre les deux parties ont pris un tournant décisif, aboutissant à une levée du mot d’ordre de grève.







Le mouvement de débrayage, qui paralysait une partie du réseau de transport à travers le pays, avait suscité des inquiétudes au sein des populations, fortement dépendantes de ces lignes pour leurs déplacements quotidiens. L’implication directe du palais de la République a visiblement pesé dans la balance et accéléré le processus de sortie de crise.







Pour la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal des points restent toutefois en suspens. Mais la reprise du transport va reprendre pour le moment au bénéfice des voyageurs.

