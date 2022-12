Grève de la faim : L’épouse du journaliste Pape Alé Niang alerte sur l’état de santé fragile de son époux

Dans une note largement partagée, l’épouse du journaliste Pape Alé Niang qui dit avoir rendu visite ce matin au journaliste, alerte sur l’état de santé de son mari qui observe depuis trois jours une grève de la faim au niveau de la prison de Sébikotane où il croupit actuellement après son arrestation et placement sous mandat de dépôt. « Je me suis rendue ce matin à la prison de Sébikotane pour m’enquérir de l'état de santé de mon mari. Après 3 jours de grève de la faim, son état de santé se dégrade gravement. Il arrive à peine à marcher et à parler », a alerté Mme Niang. Toutefois l’épouse du journaliste invite les autorités à prendre leurs responsabilités pour éviter le pire. « Nous informons l’opinion nationale et internationale et avisons les autorités de la nécessité de prendre toutes les dispositions afin d’éviter l’irréparable », a-t-elle insisté…