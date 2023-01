Grève dans le secteur de la santé : la méga coalition suspend son 8 ème plan d'action et s'incline devant les mémoires des défunts...

Le tragique accident dans lequel 39 personnes et plusieurs blessés ont été enregistrés dans la nuit de samedi à dimanche, dans la région de Kaffrine (centre) a suscité une vague de compassion chez plusieurs célébrités, mouvements, partis politiques et apolitiques... dont les secrétaires généraux Sidya Ndiaye, Mballo Dia Thiam et camarades.

Face à la presse ce lundi 09 janvier 2022, MM. Sidya Ndiaye, Mballo Dia Thiam et camarades ont décidé de suspendre leur 8ème plan d'action pour se conformer au deuil national décrété par le président Macky Sall.

"La méga coalition invite le personnel toutes catégories socioprofessionnelles confondues, à se mettre au chevet de la centaine de blessés admis à l'hôpital régional de Kaffrine et dans les autres structures de santé concernées en vue de leur porter la plus grande assistance. La méga coalition présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et à la nation tout entière en deuil...", a déclaré le SG Mballo Dia Thiam.

Par ailleurs, la méga coalition ITCTS-And Gueusseum fustige l'attitude discourtoise en République du nouveau ministre de la Fonction publique qui n'a même pas daigné accuser réception des préavis de grève déposés séparément et respectivement le 02 décembre 2022 jusqu'à l'expiration du délai légal de 30 jours francs le 02 janvier 2023. En conséquence de quoi la méga coalition rend aussi, le Gouvernement responsable des conséquences du développement de la lutte jusqu'au 30 juin 2023 tel que décliné dans le préavis d'autant qu'il ne s'agit plus de nouvelles négociations, mais d'application des accords Gouvernement-syndicats de la Santé et de l'Action sociale du 10 mai 2022, ce par la réintégration de tous les ayants droit pendant que l'intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales (ITCTS) ne demande que l'application stricte de l'article 29 du statut général des agents des collectivités territoriales, ni plus ni moins. Enfin, la méga coalition s'incline devant la mémoire des 39 voyageurs décédés dans la collision de deux bus à Sikilo (Région de Kaffrine) et par respect au deuil national de trois jours, elle reporte sa grève 72h des 10, 11 et 12 janvier 2023 d'une semaine au mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2023.

La méga coalition en a profité pour solliciter auprès des populations et des travailleurs de la santé et de l'Action sociale un don de leur sang pour venir en aide aux victimes de cette tragédie. Elle réitère son appel pour davantage de recrutement de personnel et à la signature du décret d'application de la loi portant transfusion sanguine pour une meilleure prise en charge des victimes d'accidents et demande à Mme le Ministre de la Santé et de l'Action sociale la signature des Arrêtés portant respectivement application du Plan national de développement des ressources humaines (PNDRH), du Guide de mobilité de l'agent et du Guide de l'agent de santé et de l'Action sociale pour une meilleure gouvernance des ressources humaines.