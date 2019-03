Grande Kermesse de Dakar : La Cathédrale s’engage pour un Sénégal propre et vert

L’église semble écœurée par l’incivisme et l’insalubrité qui font légion dans la capitale sénégalaise.



L’Archidiocèse de Dakar entend pousser la population à adopter un engagement citoyen face à la détérioration de l’environnement, lors de la kermesse de la Cathédrale.



Présidant la rencontre en ce vendredi 29 mars, l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a invité les populations à développer une conscience du sens du bien commun.



Pour cette soixante-sixième édition, cet évènement qui fait partie intégrante de l’agenda culturel de Dakar, alliera l’utile à l’agréable.



Dans ce registre, le comité d’organisation compte innover en lançant un concours visant à primer l’école la plus propre de Dakar et d’autres activités connexes comme une plateforme d’échanges entre les élèves et les acteurs de l’environnement et une randonnée pédestre de sensibilisation.