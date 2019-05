Grand prix Senico 2019 : Cheikh Diop et Babacar Cissé gagnants du 2ème et 3ème prix.

Le deuxième et troisième prix du concours Senico 2019 de récital du Saint Coran revient successivement à Cheikh Diop de Diourbel et Babacar Cissé de Dakar. Le premier nommé est natif de la ville sainte de Touba et a d’ailleurs mémorisé le Coran dans la cité religieuse. Son camarade Babacar Cissé vient de la Daara de Ahmed Sakhir Lô de Dakar. Babacar empoche avec la troisième place une cagnotte de 8 millions Fcfa dont 7 que lui a offerts Senico. Le deuxième lauréat a pour sa part gagné une récompense de 13 millions Fcfa.