Grand Prix du Chef de l'État pour l'Enseignant : Bara Mbengue, lauréat de la 3e Édition

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 6 février 2025 au Grand Théâtre Coumba Rose de Dakar, la cérémonie de remise du Grand Prix du Chef de l'État pour l'Enseignant. Pour cette troisième édition, l'enseignant Bara Mbengue, professeur de lettres au CEM Louga Commune, a été désigné à l'unanimité par les membres du jury, présidé par l'inspecteur à la retraite Iba Ndiathie. Momath Kébé et Amadou Lamine Mané ont quant à eux reçu respectivement les prix d'encouragement pour la 2e et la 3e place.



Le lauréat, Bara Mbengue, a été élevé au grade de l'Ordre national du Lion et a reçu un chèque de 20 millions de FCFA ainsi qu'un trophée remis par le Président Bassirou Diomaye Faye. En outre, il sera pendant une année l'ambassadeur des enseignants du Sénégal en Afrique.



Très ému devant ses collègues, le lauréat, qui compte 19 ans de carrière, a souligné : « Ce prix ne récompense pas seulement un individu, mais célèbre l'ensemble des enseignants qui, jour après jour, œuvrent avec dévouement pour l'éducation et l'avenir de notre nation. L'enseignement n'est pas qu'un métier, c'est une vocation. C'est un sacerdoce qui exige patience, rigueur et passion. Dans nos salles de classe, nous transmettons bien plus que des connaissances. Nous formons des citoyens, nous cultivons l'esprit critique, nous préparons les bâtisseurs de demain. » C'est par ces mots que Bara Mbengue a conclu son discours devant le Chef de l'État.



Le lauréat du Grand Prix du Chef de l'État pour l'Enseignant, professeur de lettres, d'histoire et de géographie, a également profité de son allocution pour plaider en faveur de ses collègues qui travaillent dans des conditions extrêmes dans certaines localités du Sénégal. « Aujourd'hui, en recevant cette distinction, je pense à mes collègues qui, souvent dans des conditions difficiles, ne ménagent aucun effort pour accompagner leurs élèves vers la réussite. Je pense à ces enseignants des zones rurales qui n'ont pas un accès équitable à un enseignement de qualité. L'éducation est la clé de notre développement, et nous devons tous, collectivement, lui accorder la place qu'elle mérite. » a-t-il martelé.