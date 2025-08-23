Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a mené deux opérations distinctes dans la nuit du 19 au 20 août 2025, aboutissant à plusieurs interpellations.
Trafic de drogue
Dans la nuit, les forces de l’ordre ont interpellé deux individus circulant à moto. La fouille a permis de saisir trois boules de haschich en leur possession.
Vol de moto
Vers 6h du matin, un autre individu a été arrêté suite à une dénonciation anonyme. Le suspect détenait une moto Honda HS, une cisaille et un antivol de moto découpé, confirmant son implication dans un vol.
Les trois suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et démanteler les réseaux impliqués.
