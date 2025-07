Google Trends : Badara Gadiaga surclasse Ousmane Sonko dans les recherches récentes

Badara Gadiaga a largement dominé Ousmane Sonko en termes de tendances de recherches sur Google, une plateforme jusqu'ici incontestée pour le leader du Pastef. Sur les dernières 24 heures, Gadiaga a enregistré plus de 80 % des recherches dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis.



Selon la revue "ConfidentielDakar", sur une période d'une semaine où les deux personnalités ont fait l'actualité, Badara Gadiaga se trouve en quasi-égalité avec Ousmane Sonko, à 50 % des recherches.



Bien que Google Trends ne soit pas un sondage, il préfigure souvent des tendances politiques et ses indicateurs d'opinion sont rarement erronés. Depuis 2012, les tendances des recherches des Sénégalais sur la plateforme ont, selon l'article, épousé exactement leurs préférences politiques.