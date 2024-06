Golf Sud : Le corps d’un jeune carreleur retrouvé enveloppé dans une toile, sur la plage de Malibu…

Le jour de la Tabaski, un carreleur de 23 ans, M. Mbengue, a été retrouvé mort et enveloppé dans une toile en plastique sur la plage de Malibu, dans la commune de Golf Sud. Le quotidien Les Échos informe que ce drame s'est produit alors que la victime et sa famille célébraient la Tabaski. Après avoir sacrifié le bélier et s'être acquitté de la prière, M. Mbengue est parti jeter les boyaux et autres déchets du mouton à la mer.



Mais il a tardé à rentrer, inquiétant ainsi les membres de sa famille qui ont alors lancé une grande battue. C'est sur la plage qu'ils ont finalement découvert le corps sans vie de M. Mbengue, enveloppé dans une toile en plastique. Les forces de l'ordre, rapidement alertées, n'ont relevé aucune trace de blessure ou de violence apparente sur le corps.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès. Plusieurs hypothèses sont envisagées : une baignade qui a mal tourné, une agression physique mortelle ou encore un malaise subit au moment où M. Mbengue jetait les déchets du mouton. L'autopsie devrait permettre de faire la lumière sur les causes de ce drame survenu le jour de la Tabaski.