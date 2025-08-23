Gamou Tivaouane / Folklore-risques d'inondations : les 4 vérités de Serigne Moustapha Sy Al Amine

En prélude au gamou de Tivaouane, la cellule Zawiya en charge de la communication, a fait face à la presse nationale pour revenir sur les dispositifs liés à l'organisation du Maouloud.

Prenant la parole, Serigne Moustapha Sy Al Amine a insisté sur les mesures à prendre du côté de l'État central en terme de mise à disposition de moyens logistiques et autres.

Ainsi, le guide religieux a exhorté les autorités à déployer les moyens nécessaires pour parer aux risques liés aux inondations. Sur le plan sanitaire, il a demandé à ce que l'hôpital de Tivaouane soit davantage outillé pour la prise en charge sanitaire des pèlerins.

Dans la foulée, Serigne Moustapha Sy Al Amine, en terme de recommandations, a invité les pèlerins à se conformer à l'esprit du gamou en évitant le folklore et les comportements inappropriés...