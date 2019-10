Gamou Médina Baye 2019 : La cité religieuse sollicite une bonne prise en charge des questions liées à l'eau, l'électricité, à la sécurité etc..

Un comité régional de développement (Crd) préparatoire du Gamou de Médina Baye s'est tenu ce mercredi à Kaolack. Ainsi, les autorités administratives et les membres du comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (Comaf) dont le responsable moral, Cheikh Baye Mamoune Niass, se sont réunis pour échanger sur les dispositifs qui seront pris en amont pour une bonne organisation du Gamou. Au rang des priorités, le président dudit comité a mis l'accent sur certaines questions telles le liquide précieux, le courant, la sécurité des fidèles, l'assainissement etc...