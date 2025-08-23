Gamou 2025- banalisation des événements religieux: Le message de Serigne Abdou Hamid Sy

Lors du point de presse de la cellule Zawiya, Serigne Abdou Hamid Sy, a regretté le comportement de certaines personnes durant le Maouloud. À le croire, bon nombre de personnes durant cet événement ne se conforment pas aux recommandations des guides religieux liées notamment à l'esprit du Maouloud. Ainsi, leurs occupations tournent au tour du folklore en laissant de côté les choses essentielles. Poursuivant, Serigne Abdou Hamid Sy, a déploré notamment la banalisation des fêtes religieuses par des personnes qui sont plutôt préoccupées par la vue et la mode.

Selon lui, les différentes structures en charge de l'organisation du Maouloud seront ainsi amenées à sensibiliser ces dernières pour être en phase avec les recommandations du khalife, Serigne Babacar Sy Mansour.

Dans son speech, Serigne Abdou Hamid Sy a fait part du programme du Maouloud qui a pour thème " célébrer le Mawlid pour une société solidaire et Unie" à travers à l'organisation de panels, des symposiums etc...