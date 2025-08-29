Gamou 2025 - Lutte contre les accidents de la route : Ndiassane appelle à la prudence et au respect des règles de sécurité


Le porte-parole du Khalife général de Ndiassane, Cheikh Khalifa Abdallah Kounta, a fait face à la presse cet après-midi pour revenir sur l'organisation du Maouloud. Après avoir invité l'ensemble des foyers religieux du pays, il a exhorté la population de Ndiassane à réserver un accueil chaleureux aux pèlerins. Cheikh Khalifa Abdallah Kounta a transmis le message du khalife aux usagers de la route en appelant à la prudence sur la route et au respect des règles de sécurité pour prévenir les accidents.
 
Vendredi 29 Août 2025
Dakaractu



