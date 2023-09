Gamou 2023 : le Dr Augustin Tine, ministre d'État se rend dans les foyers religieux pour solliciter des prières en faveur de la paix et la victoire d'Amadou Bâ au soir de la présidentielle 2024

Des responsables politiques de l'APR dont le président de la commission des lois à l'assemblée nationale, Abdou Mbao, le président du Conseil départemental Siré Dia, le Dr Papis Ndoye et le directeur du cabinet politique du Président de la République, Augustin Tine, chef de délégation, se sont rendus dans les foyers religieux de la cité du rail pour effectuer leur ziarra et solliciter des prières auprès de ces derniers pour la paix et la stabilité du pays.

En effet, ces responsables Apéristes de la première heure et des membres de la coalition BBY ont rencontré le Khalife de la famille Ndiéguène, Serigne Mounirou Ndiéguène, le Khalife Cheikh Nehma Aïdara, le Khalife des Baye Fall et enfin Serigne Gaydel Lô. "Nous sommes venus rendre visite aux différentes guides religieux de Thiès sur instruction du Président Macky Sall pour solliciter des prières pour un Sénégal de paix et pour un Sénégal prospère mais aussi pour que notre candidat soit victorieux au soir de cette présidentielle", a souligné le Dr Augustin Tine, maire de Fandène. Auparavant, ils se sont rendus à Ndiassane et à Thiénaba. Cette initiative entre également dans la cadre de la dynamique unitaire dans laquelle s'inscrit la mouvance présidentielle à Thiès pour la présidentielle 2024. Augustin Tine est notamment revenu sur le choix du candidat de la coalition BBY. "Amadou Bâ a un parcours, il est rassembleur et nous pensons qu'avec les prières, il aura la capacité de continuer le travail qui a été fait par le Président Macky Sall pendant ses douze années à la tête du pays", a-t-il soutenu.

Il a aussi magnifié cette nouvelle dynamique unitaire autour d'Amadou Bâ lors des différentes visites d'adieu du Président Macky Sall dans les foyers religieux du Sénégal.