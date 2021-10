Gamou 2021 / Attaques verbales entre communautés religieuses : Cheikh Ibrahima Diallo appelle à la retenue et au dialogue.

Le gamou de Médinatoul Cheikh Abdoukhadre Dièylani est une occasion pour le guide religieux, Cheikh Ibrahima Diallo, de se prononcer sur l'actualité.



Et l'un des points qui a attiré son attention ce sont les nombreuses attaques qui sont notées dernièrement entre communautés religieuses.



Le fils aîné de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo d'inviter les uns et les autres à la retenue et au dialogue mutuel pour une meilleure interprétation des enseignements.



Selon lui, la destination est unique mais les chemins différents. C'est pourquoi, Cheikh Ibrahima Diallo de militer pour une meilleure cohésion sociale afin d'éviter toute sorte de violence.



Avant de conclure, il dit être ouvert à l'État et à toute personne soucieuse de l'avenir du Sénégal et de la Oummah.