GRAND MAGAL 2020: Sonatel apporte sa contribution au Grand Magal Touba

Augmentation des capacités cœur de réseau pouvant accueillir le trafic de 1,1 million de clients supplémentaires.

Extension des capacités 300 Giga réalisée sur le cœur de réseau Data mobile pour offrir un meilleur confort et permettre aux clients pèlerins de partager ces moments de ferveur avec leurs proches partout à travers le monde.

Amélioration des capacités et de la sécurisation du réseau de transport/ IP avec le passage d’une capacité de 40 Gbps à 100 Gbps dans la boucle intra Touba. Une nouvelle sortie pour la sécurisation de Touba avec le nœud de Madyana.

TDD : Solution très haut débit fixe avec la technologie 4G. Elle permet à nos clients dans des zones non couvertes par la fibre de bénéficier des services internet fixe via le réseau mobile. Les débits radio sur la TDD peuvent atteindre les 300 Mbps.

4G+ : Une évolution sur les capacités 4G+ pour offrir une vitesse de connexion et plus de confort utilisateur. Elle permet d’avoir des débits de plus de 600 Mbps

Orange Money : Renouvellement de la plateforme service avec des capacités plus importantes pour offrir une meilleure expérience client et assurer une très haute disponibilité partout au Sénégal.

La Fibre Optique est étendue à Touba avec le déploiement sur un linéaire de 100 km à l’intérieur de Touba (zone Touba Mosquée, médiathèque Daaray Kaamil et zone Touba 28). C’est 282 clients résidentiels et entreprises à Touba qui vont être raccordés à la fibre avec des débits pouvant aller jusqu’à 1 Giga.

Renforcement de la connectivité très haut débit avec le déploiement de liaisons spécialisées notamment pour permettre une retransmission en direct du colloque international sur le mouridisme à travers le monde entier.

Ce dispositif se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec comme innovation majeure pour ce magal les extensions réalisées sur 100 km de réseau Fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises à Touba, la couverture réseau en 4G de l’autoroute «Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de flux illimix pour le comité d’organisation, le déploiement de la connectivité dans les Espaces Presse pour appuyer les journalistes devant couvrir le Grand Magal.Le renouvellement de l’engagement citoyen de Sonatel dans sa politique RSE se poursuit également avec la distribution d’eau minérale et de masques aux pèlerins, aux familles d’accueil, aux structures administratives, en plus des « berndel ak Orange ». Les travaux de modernisation et de digitalisation de la médiathèque à Daaray Kaamil et la Construction de l’Espace commercial Darou Marnane pour les Femmes de Mbacké Kadior, réceptionnés ce mois, viennent conforter cet engagement.Cette année, avec le contexte particulier lié à la Covid19, Sonatel et son partenaire le Groupe Kirène soutiennent le Comité d’organisation à travers la mise à disposition de 200 000 masques aux pèlerins et de moyens techniques pour la communication sur le respect des gestes barrières.Sonatel a fortement renforcé ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable dans tous les domaines (services voix, SMS, internet, Orange Money) :Sonatel adapte à chaque édition du grand Magal de Touba la capacité de ses différents réseaux aux besoins des pèlerins à Touba. Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand évènement et pour satisfaire les besoins de couverture du Magal, Sonatel a consolidé tous ses équipements radios dans la ville Sainte de Touba avec 125 stations 2G, 125 stations 3G pour un meilleur écoulement des communications, renforcé par le déploiement de la 4G+ sur 125 stations pour le haut débit mobile.En vue d’accompagner l’agrandissement de Touba en zone périphérique, le programme d’extension du réseau adresse cette année le renforcement de la couverture au niveau de 06 sites : TOUBA-NDAMATOU, TOUBA LAMBAYE, DAROU TANZIL, KHAMNANE, TOUBA BELEL et YERI. Une extension du réseau dans ces localités assure un meilleur confort voix et données mobiles pour les populations des zones couvertes en 2G/3G/4G+.Ainsi au total, Sonatel a mis en service cette année 411 stations de téléphonie mobile ou antennes BTS dont 375 stations réparties à l’intérieur de Touba et 36 stations sur les différents axes routiers. Ce qui correspond à une hausse de 202% sur les capacités 4G+ contre 84% de croissance sur la 3G. Ce qui permettra aux pèlerins de vivre une belle expérience du mobile. Sonatel apporte également la Fibre pour un meilleur confort en débit au niveau des domiciles des clients à Touba.Sonatel a également déployé d’importants moyens sur les axes routiers : 23 stations BTS ou antennes réseaux 4G installées sur l’axe Ila Touba pour couvrir l’autoroute, 6 stations sur l’axe routier vers Diourbel et 7 stations sur l’axe vers Darou Mouhty. Des efforts importants ont été faits par Sonatel sur Ila Touba avec une bonne couverture de l’autoroute avec des capacités additionnelles au niveau de la sortie autoroute péage Ngabou où un important flux de véhicules est attendu.Par ailleurs sur le réseau fixe également, des dispositions d’entretien supplémentaires ont été prises pour assurer une bonne répartition du trafic sur nos équipements et éviter toute saturation. C’est ainsi que dans un souci d’assurer une très haute disponibilité sur les services d’urgences, Sonatel à déroulé des tests de routage d’appels sur les axes routiers et à l’intérieur de Touba : Numéro Vert MINT SAS 800 00 50 50, Numéro Vert Gendarmerie Nationale 800 00 20 20, Numéro Vert autoroute Ila Touba 800 00 41 41. Des dispositions particulières sont également prises pour le Centre hospitalier national Mathlalaboul Fawzaini de Touba et l’hôpital régional Lübke de Diourbel pour leur assurer une bonne disponibilité du réseau Orange.Digitalisation de la médiathèque à Daaray KaamilSonatel a participé à la digitalisation de la médiathèque de la bibliothèque Daaray Kaamil en finançant ses travaux d’aménagement, son équipement informatique et multimédia de dernière génération et son raccordement à la fibre pour une connectivité internet optimale. Cette médiathèque est aujourd’hui un excellent support de plaidoyer, de visibilité et de communication pour Daaray Kaamil.Elle accompagne les plateformes web et sert de vitrine représentative des rayons, des ateliers intégrés ainsi que des salles thématiques. Pour Daaray Kaamil, la médiathèque représente aussi le lieu privilégié de rencontres entre chercheurs, élèves, étudiants et visiteurs.L’installation de la fibre optique dans la médiathèque par Sonatel, permettra d’assurer l’accès à l’internet haut débit pour la recherche et la documentation sur l’islam et la vie du mouridisme mais aussi de faciliter les lives streaming des évènements de la médiathèque sous format digital.Construction de l’Espace commercial Darou Marnane pour les Femmes de Mbacké KadiorSonatel a également aidé à la création d’un espace commercial local à Darou Marnane qui constitue, avec son marché hebdomadaire, le centre économique et commercial principal de la zone. Il est situé à égale distance des deux pôles de production actuels du programme Nguiguiss Bamba, à savoir Mbacké Kadior et Touba Rouf. Cet espace permet aujourd’hui l’écoulement des produits générés par les différentes activités du programme de revalorisation et de réhabilitation de Nguiguiss Bamba : artisanat, agro-écologie et bio combustible.L’espace commercial sera entièrement géré par les femmes actives dans les différents pôles de développement à caractère communautaire permettant à plus de 200 femmes l’accès à des métiers et occupations viables et valorisants.Le terrain (2500 m2) est gracieusement offert par la commune de Darou Marnane. Situé en bordure de route nationale, cet espace comprend une grande case aménagée de différents boxes de vente par produits ainsi qu’un lieu de stockage couvert pour le combustible Yaakaar; plus un espace aménagé pour la vente des animaux et des toilettes. L’aménagement intérieur est réalisé avec des parois pour séparer les boxes et est équipé d’un frigo congélateur, de tables et d’étagères ainsi que du petit matériel de stockage.Pour cette édition, Sonatel a, en plus des commodités utiles telles que les nattes et lave-mains, offert des articles qui permettent de lutter contre la propagation de la COVID19.Ainsi, 200 000 masques, des gels antiseptiques et des laves-mains sont remis aux pèlerins et familles religieuses, en partenariat avec le Groupe Kirène.Distribution d’eau Kirène et de repas : 130 000 bouteillesSonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d’eau en mettant à disposition des familles religieuses 130 000 bouteilles d’eau dans les sites d’accueil. Dans le cadre de ses actions RSE, Sonatel continue à perpétuer son action dénommée “BERNDEL AK ORANGE” avec les « Marmites du Cœur ».Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l’évènement en directSonatel a mis également à la disposition du Comité d’Organisation des liaisons spécialisées Internet (LS) ainsi que des accès ADSL pour la retransmission en direct du Magal et des évènements associés sur Internet. Pour faciliter la coordination aux membres du comité d’organisation, Sonatel leur a fourni également des forfaits Illimlix pour leur permettre de communiquer facilement et de bien coordonner les actions.Espaces Presse connectés pour faciliter les communications aux médiaCette année, Sonatel connecte gracieusement les maisons et «espaces Presse» mis en place par le comité d’organisation du Magal. Ce dispositif est fonctionnel sur les sites d'hébergement des journalistes, aménagé par le Comité d'organisation du Magal avec un accès Internet WIFI, utile à la couverture médiatique de l'évènement : lignes ADSL 10 Mega Max. La participation financière à la restauration des journalistes dans les espaces Presse est également renouvelée.Entreprise citoyenne, Sonatel réaffirme, à travers ce dispositif, sa volonté de participer à la réussite du grand Magal de Touba 2020.