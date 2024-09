France : un nouveau gouvernement attendu avant ce dimanche

Du côté de Matignon, on annonce que la liste définitive sera présentée « avant dimanche ». Les macronistes conserveraient sept ministères de plein exercice, quand les Républicains en obtiendraient trois.



Ces premières annonces ont fait réagir la sphère politique avec des contestations. Selon Manuel Bompard, député et numéro 1 de LFI, « ce sont les derniers battus qui vont composer le gouvernement ». « Vous reprendrez bien un peu de ce plat avarié », a de son côté lancé Sébastien Chenu, député et vice-président du RN.