France : L'ancien président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, milite pour la modification de la constitution afin d'autoriser un 3e mandat présidentiel

L’ancien président de l’Assemblée nationale, un proche d’Emmanuel Macron, a pris la parole pour prodiguer des conseils à l'exécutif français.

Dan un entretien avec le Figaro, Richard Ferrand a ainsi invité le camp présidentiel notamment toutes les forces politiques républicaines à revisiter " certaines règles de la Constitution"

"La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc… Tout cela corsète notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité, et la rend moins attractive", a-t-il déclaré répondant à une question relative à la non possibilité d'une troisième mandature de Macron.

"Changeons tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. Toutes les forces politiques qui se définissent comme républicaines sont des partenaires du président de la République. Nous avons besoin de ressaisissement collectif et de débats apaisés", a-t-il ajouté.

Répondant aux détracteurs de Macron, l'ancien président de l’Assemblée nationale de marteler. "Ceux qui parient sur leur seule capacité à nuire à l’action du président et du gouvernement se sabordent. Cela vaut pour les Républicains comme pour les réformistes de tous horizons".