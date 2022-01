Foule immense au concert improvisé de Sidy Diop : l’artiste conquiert Yoff

Malgré le format improvisé du concert de Sidy Diop organisé en moins de 2 tours d’horloge suite à la victoire du Sénégal face au Cap vert, une foule immense a inondé le rond-point de Yoff dans la soirée du Mardi 25 Janvier.



Une influence démesurée pour ce concert offert par la RTS et "SD Consulting", organisateur certifié des Fan's Zone de cette CAN 2021, qui a dépassé toutes les espérances. Sans communication, le concert s’est tenu pendant plusieurs heures au grand bonheur des fans de l’artiste qui ont assiégé le pont surplombant le rond-point pour assister à l’évènement.



C’est dire que l’affluence à ce concert et la vague de spéculation qu’il a occasionnée pourrait être déterminant pour la carrière du chanteur. Pour l’heure, il paraît évident que l’influence de Sidy Diop dans la musique sénégalaise commence à faire trembler.