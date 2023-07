Forum sur les ODD à New York: Le ministre Victorine exhibe les avancées de l’ESS au Sénégal

Depuis ce lundi17 juillet se tient au siège des Nations unies à New York, le segment ministériel du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, occasion pour le Canada, le Sénégal et le Costa Rica de se réunir, après le Forum mondial organisé à Dakar en mai dernier, pour discuter d’économie sociale et solidaire et des objectifs de développement durable.







Pour le Sénégal, c’est la ministre en charge de l’économie sociale et solidaire, Victorine Ndeye, qui a pris part ce mardi à la session parallèle sur le thème « comment tirer parti de l’économie sociale et solidaire pour faire progresser les objectifs de développement durable ». A cette occasion, la ministre Victorine Ndeye est revenue largement sur les avancées du Sénégal qui, pour rappel, dispose d’une loi sur l’économie sociale et solidaire depuis juin 2021 a fait savoir la ministre.







Mme Victorine Ndeye a, par ailleurs, soutenu l’urgence de renforcer les partenariats entre les acteurs, les institutions publiques, les entreprises privées et la société civile.







Au cours de ce panel, les différents intervenants n’ont pas manqué de saluer le rôle joué par le Sénégal dans la promotion de l’Économie sociale et solidaire, surtout dans le cadre de l’adoption de la résolution des Nations unies en avril dernier.