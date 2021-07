Forum sur la coopération sino-africaine : le comité préparatoire mis en place et les activités qui porteront sur cette rencontre officiellement lancées.

En perspective de la tenue du forum sur la coopération sino-africaine à Dakar, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall a procédé ce matin à la mise en place du comité préparatoire de ce dit forum, ainsi qu’au lancement officiel de toutes les activités qui porteront sur ce rendez-vous d’affaires.

« Nous sommes là ce matin pour mettre en place le comité préparatoire et lancer officiellement les activités qui porteront sur le forum sur la coopération sino-africaine. Cette rencontre doit être une réussite, parce qu’elle doit être à la hauteur de la densité de l’ampleur et de la qualité de notre coopération avec la Chine. Elle doit être une réussite parce que le président de la République Macky Sall va exercer la présidence au sommet de l’Union africaine au courant de 2022 et 2023. Donc il sera l’avocat de l’Afrique », a souligné le ministre.



Par ailleurs, le ministre Aïssata Tall Sall de rappeler que ce forum constitue un instrument de coopération très important entre le continent africain et la Chine. « Le forum qui se tient entre l’Afrique, la Chine et le continent africain, est un instrument de coopération extrêmement important qui a été définie depuis quelques années déjà entre la Chine et le continent africain. Il se trouve que le président Macky Sall est le co-président de ce forum avec le président de la Chine. Il devait se tenir à Dakar le sommet de tous les chefs d’État africains avec la Chine, mais la pandémie nous ayant imposé des contraintes, ils ont pensé que ce sont les ministres qui devraient prendre les relais et les présidents s’exprimeront d’une autre voie qui restera à définir », précisera encore Aïssata Tall Sall…