Forum de Rufisque / MCTADT: « Le marketing territorial figure en bonne place dans les projets appuyés par l'Etat du Sénégal . » ( P.Sambaré Ndiaye , directeur de cabinet )

Le Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, a tenu un atelier de capitalisation sur le marketing territorial. Venu représenter le Ministre Mamadou Talla à cette rencontre organisée en marge du Forum Économique du département de Rufisque , Pape Sambaré Ndiaye , directeur de cabinet du MCTADT, s’est dit particulièrement honoré, en sa qualité de représentant du Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, de prononcer le mot d’ouverture de l’atelier de capitalisation qui s’inscrit dans le Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. “Je voudrais, au nom du Ministre Mamadou TALLA, remercier Monsieur François BOCKEL pour sa disponibilité à participer, Je suis particulièrement honoré, en ma qualité de représentant du Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, de prononcer le mot d’ouverture de l’atelier de capitalisation qui s’inscrit dans le Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise », a –t- il révélé.



Selon lui, le Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée, initié 2013 et mis en œuvre en 2015, répond aux enjeux de la décentralisation au Sénégal, en accompagnant les collectivités sénégalaises dans l’appropriation des compétences qui leur sont progressivement transférées et dans la mobilisation des moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement. « Il a permis de financer quatre-vingt-huit (88) projets et nombre d’entre eux visent à renforcer l’attractivité des territoires par le tourisme, la promotion culturelle, par la mise en place d’IGP (indications géographiques contrôlées) et autres stratégies économiques pouvant favoriser les investissements », a ajouté M. Ndiaye. « Vous l’avez sans doute noté, le marketing territorial figure en bonne place dans les projets appuyés, d’où le thème de cet atelier « Marketing territorial, comment développer l’attractivité d’un territoire », qui permettra de valoriser les actions déjà entreprises au Sénégal et de susciter de nouvelles initiatives », a –t- il annoncé.



Cet atelier de capitalisation présidé par François Bockel conseillé adjoint de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Sénégal, est organisé dans le cadre du Forum économique international de Dakar-Rufisque, ouvert ce matin par Monsieur le Premier Ministre Amadou BA, avec l’appui du Conseil départemental de Rufisque et de la Région Île de France.