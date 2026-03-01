Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium


La 9eme édition du Grand Prix Fondation SENICO de récital du Saint Coran a couronné ses grands vainqueurs, mettant Dakar au cœur de l’excellence coranique africaine. Sur 15 candidats venus de tout le continent, c’est Raboudi Mouhamed Mouhad de Tunisie qui s’impose avec un score impressionnant de 96,17 points, décrochant le premier prixet la récompense de 20 millions FCFA. Derrière lui, Ssidy Cheikh Brahim de Mauritanie remporte le deuxième prix et 10 millions FCFA, tandis que le Sénégalais Khadim Seye se hisse sur la troisième marche avec 95,33 points, empochant 5 millions FCFA. Les autres participants ont reçu chacun une prime de 500 000 FCFA, des billets pour le pèlerinage à La Mecque et des tissus offerts par les partenaires du concours.

 

Entre vendredi et samedi, les candidats ont démontré une maîtrise exceptionnelle du Saint Coran, transformant l’Institut Islamique de Dakar en véritable scène de haute compétition religieuse. Ce concours, devenu un rendez vous incontournable, confirme le rôle de Dakar comme capitale africaine de la récitation coranique, tout en célébrant la rigueur, le talent et la passion des jeunes champions venus de 15 pays différents.

 
Dimanche 1 Mars 2026
