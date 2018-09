Fortes pluies d’hier/Rufisque totalement sous les eaux : Des citoyens tirent la sonnette d’alarme. (Images)

Non ! On n’est pas à Venise, mais bien à Rufisque, la vielle ville. Les très fortes précipitations ont fini d’envahir toute la ville et mis à nu le défaut criard de canalisation de cette ville. Ainsi des citoyens de Rufisque sont en train de s’organiser, en une véritable plateforme pour s’appliquer pour Rufisque le droit à un environnement sain, tel que voté lors du référendum de 2016. Ces citoyens de Rufisque demandent au gouvernement de déclencher le plan ORSEC pour sauver cette ville qui se noie de plus en plus dans les promesses non tenues. Aussi, ils invitent le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement à se prononcer sur les 10 milliards de financement de la BADEA pour le règlement définitif de la question de l'assainissement à Rufisque et plus particulièrement du canal. En effet, soutiennent-ils « l'annonce du financement a été faite depuis janvier 2017. Près de deux ans après, rien. Nous appelons également le gouvernement à intervenir auprès de l'UNESCO pour la réhabilitation de nos vieux bâtiments classés patrimoine historique. » Toujours selon eux, « le marché mérite d'être réhabilité à l'image de ceux de Ziguinchor, Diourbel, Thiaroye. Nous invitons, également les ONGs qui s'activent dans l'environnement à regarder du côté de Rufisque. La question de la RSE doit être revue. La Sococim tout comme Valda et la Senelec au cap des biches ne font rien pour cette ville dont les autorités municipales ont fini de démissionner de leurs missions. Nous savons que les municipalités de Rufisque n'ont pas les moyens de résoudre l'équation des inondations et du canal... Alors seul le gouvernement peut aider les Rufisquois à sortir du guêpier » ont-ils conclu