Saint-Louis / Visite sur la plate-forme gazière : le maire Mansour Faye en offshore

Ce lundi, le maire de Saint-Louis, Monsieur Amadou Mansour Faye, accompagné du préfet du département, a effectué une visite sur la plate-forme gazière.



Cette visite s’inscrit dans une dynamique de suivi et d’information sur les activités liées au projet gazier, ainsi que de concertation avec les autorités administratives et les acteurs concernés, en vue d’assurer une meilleure intégration du projet au développement local. Une opportunité pour le premier magistrat de la vieille ville de s'enquérir des différentes opportunités liées aux emplois pour ses administrés.