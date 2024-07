Fortes inondations à Kaolack : Le message de la députée Sokhna Ba au ministre Cheikh T. Dièye

Depuis hier, la région de Kaolack attire l’attention avec les inondations enregistrées suite à la forte pluie d’hier. La situation à Kaolack doit retenir l’attention particulière du nouveau gouvernement. C’est le fond de la pensée de la parlementaire du parti PUR, par ailleurs, affiliée au groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.



Le problème des inondations dans la capitale du Saloum ne date pas de 2024. Aucun des gouvernements qui se sont succédé au Sénégal n’a réussi à résoudre ce fléau. Car, les politiques publiques en matière de lutte contre les inondations dans cette zone ainsi que les plans d’urgence établis semblent montrer leurs limites.



« Les années passent et la situation reste entière car les populations vivent chaque année le même calvaire. Au fil des années, les quartiers de Médina Mbaba, Sam, Thiofack, Médina Baye, Dialègne, Kahone, Sara, Ndorong, pataugent sous les eaux malgré les milliards investis.

La région de Kaolack reste confrontée à un réel problème d’assainissement avec les problèmes de la salinisation des sols, des canaux d’évacuation à ciel ouvert... », alerte Sokhna Ba qui rappelle l'état actuel des choses et l’urgence d'activer les leviers requis pour des solutions structurelles durables.



Elle interpelle le ministre Cheikh Tidiane Dièye pour une étude sérieuse et une bonne stratégie ainsi que l’implication de tous les acteurs déconcentrés et décentralisés.