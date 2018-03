Formation professionnelle et technique : 1,883 milliard de francs CFA financé par l’Inde pour réhabiliter le CEDT_G-15

Le gouvernement de l’Inde a accordé au Sénégal une subvention non remboursable de 1,883 milliard de francs CFA destiné au CEDT_G-15. Ce financement va permettre à cet établissement de s’octroyer du matériel d’équipement des ateliers et bureaux, mais aussi la prise en charge de l’expert d’encadrement. Ainsi, ce partenariat entre l’Inde et le Sénégal est un signe de concrétisation de la vision du chef de l’État sur le secteur de la formation professionnelle afin d’arrimer les formations aux besoins de l’économie nationale portant sur l’axe deux du PSE. Ils mettent l’accent sur le développement du capital humain avec une urgence pour le MFPA de mettre en œuvre le développement accéléré des compétences par des formations professionnelles techniques initiales.