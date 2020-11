Force COVID-19 : La chambre de commerce d’Espagne au Sénégal offre une panoplie de denrées alimentaires et de produits d’hygiène d’une valeur de 5 millions.

Afin de contribuer à mieux supporter les répercussions de la pandémie de COVID-19 au Sénégal, les Chambres Officielles de commerce d’Espagne au Sénégal ont remis un lot de denrées alimentaires au gouvernement du Sénégal pour son ultérieure distribution aux populations les plus vulnérables. Un conteneur de denrées alimentaires et de produits désinfectants d’une valeur de 5 millions a été réceptionné au centre Guindi, connu pour accueillir, soutenir et accompagner des enfants en situation difficile.

Le ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants est chargé de la distribution du don...