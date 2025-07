Football sénégalais : "Le meilleur choix pour développer notre football, c'est Mady Touré" (Djamil Faye)

L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a pris un tour significatif avec la déclaration de candidature de Mady Touré, l’un des sept (7) prétendants au plus haut poste du football sénégalais.



Interrogé après la cérémonie, Djamil Faye, conseiller spécial de Mady Touré a détaillé la vision portée par le tandem. "Notre programme, comme exposé, vise à faire vivre le football au profit des acteurs directs", a-t-il insisté. "Il s'articule autour de sept points fondamentaux, symbolisant les sept jours de la semaine. L'objectif ? Un football actif toute l'année."



Djamil Faye a dressé un constat sans concession de la situation actuelle : "Le football local est en souffrance, le football féminin est en souffrance, et des déséquilibres persistent." Le programme proposé, selon lui, doit "rétablir ces équilibres" via des "revenus diversifiés", le développement "d'infrastructures en collaboration avec l'État", et un "accès équitable" pour que "le Sénégal rayonne davantage" et que "le football devienne une communauté de développement".



Pourquoi Mady Touré ? La réponse de Djamil Faye est sans ambiguïté. "Nous avons des yeux pour voir. En scrutant l'écosystème et les profils des candidats, je partage nombre de valeurs avec Mady. Son parcours, son intégrité, sa cohérence depuis le début, ses réalisations... pour moi, il n'y a pas d'autre choix. Le meilleur choix pour développer notre football, c'est Mady Touré."





Djamil Faye souligne la différence par rapport à la précédente tentative de Mady Touré : "Cette fois, nous apportons une valeur ajoutée pour faire de lui le futur président, celui qui va « transformer le football ». Il insiste sur l'éthique : "Nous ne sommes pas dans une logique de partage." Une conviction si forte qu'elle explique son propre retrait de la course : "J'ai décidé de ne pas être candidat pour garder ma liberté de parole et donner un avis qui compte pour faire avancer le football."