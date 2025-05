Football local - Coupe du Sénégal : Après leur exploit en demi-finale face au Jaraaf, le coach de Builders FC n'a pas caché sa « fierté »

Dans une demi-finale haletante de la Coupe du Sénégal, Builders FC, pensionnaire de National 1, a réalisé un véritable exploit en éliminant le Jaraaf de Dakar, le club le plus titré du pays avec 16 coupes nationales. La rencontre s'est soldée par un score de 2-2 après prolongations, et c'est lors de la séance des tirs au but que Builders FC a scellé sa victoire, s'imposant 5 tirs à 3, créant ainsi la surprise face à une équipe pourtant leader de la Ligue 1 sénégalaise avec 41 points.



À l'issue de la rencontre, l'adjoint au coach de Builders FC, Sébastien Simon Marcel Badji, n'a pas caché sa fierté : "C'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Vraiment, on est très fiers. On est aussi très contents d'avoir pu faire sortir le grand Jaraaf, l'équipe la plus titrée dans cette compétition. On est vraiment fiers d'avoir réalisé ça."



Menés deux fois de suite par les Vert et Blanc de la Médina - d'abord à la 23e minute puis en prolongation - Builders FC, loin d'être impressionné, a su répondre présent en rattrapant son adversaire, poussant ainsi la rencontre jusqu'aux tirs au but où l'équipe de la Patte d'Oie a remporté le match 5 tirs à 3. L'adjoint au coach souligne ainsi une préparation mentale très pointue de ses joueurs.



"On a abordé le match avec sérénité. Les gars étaient vraiment très concentrés et on leur a carrément dit que le fait de battre le Jaraaf pouvait leur ouvrir beaucoup d'opportunités. Ils étaient vraiment conscients de l'enjeu du match."



Face à l'équipe la plus titrée en Coupe du Sénégal avec 16 trophées, Builders FC a marqué les esprits en sortant le Jaraaf dès les demi-finales. Pour Sébastien Simon Marcel Badji, "les gosses avaient faim. Vraiment, ils avaient trop faim. Ils avaient l'envie d'écrire l'histoire, c'est-à-dire de battre le Jaraaf et d'aller en finale. Ils sont conscients que le fait d'être en finale peut leur apporter beaucoup de choses."



En finale, Builders FC affronte Génération Foot, une équipe respectée et expérimentée. Malgré le statut de favori de leur adversaire, Builders FC aborde cette rencontre avec ambition :

"Nos ambitions : pourquoi pas écrire l'histoire ? Mais Génération Foot reste une équipe vraiment très forte, une équipe qu'on respecte beaucoup, une équipe qui a beaucoup apporté au football sénégalais. Ils seront favoris. Voilà, nous allons essayer, vraiment, de les battre. Et pourquoi pas aller écrire l'histoire, être champion de la Coupe du Sénégal."



Fondé en 2020, Builders FC continue de gravir les échelons du football sénégalais, prouvant que le travail acharné et la détermination peuvent mener à des exploits remarquables. « On est en train de gravir les échelons. Cette réussite, vraiment, est le fruit d'un très long travail. Notre travail est surtout basé sur l'humilité, la persévérance, mais surtout le travail. Seul le travail paye. On est en train de bien travailler bien que l'on soit en apprentissage. On est en train d'apprendre match après match », précise le coach adjoint de Builders FC.