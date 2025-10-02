Football: Pape Thiaw mise sur l’expérience et la jeunesse pour imposer sa patte face au Soudan du Sud et à la Mauritanie

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a publié la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres internationales du mois d’octobre. On y retrouve les cadres habituels comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye ou encore Édouard Mendy, accompagnés de jeunes talents prometteurs tels que Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Cette sélection montre un équilibre entre l’expérience des anciens et la fraîcheur d’une nouvelle génération déterminée à s’imposer.
Le Sénégal affrontera d’abord le Soudan du Sud le 10 octobre avant de croiser le fer avec la Mauritanie le 14 octobre. Deux rendez-vous importants qui permettront à Pape Thiaw de poser sa marque et d’évaluer la cohésion de son groupe. Dans un contexte où chaque match compte, les supporters attendent des prestations solides pour confirmer le statut de favori des Lions et préparer au mieux les prochaines échéances internationales.
-
Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste pour affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie
-
Ligue des champions: les résultats de la 2e journée
-
Ligue des champions: le PSG marque son territoire à Barcelone
-
Ligue des Champions: Monaco arrache le nul (2-2) en fin de match face à Manchester City
-
Ligue des champions: Le Paris SG s'impose sur le fil à Barcelone (2-1)