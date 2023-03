Football : Le FC Metz renforce son effectif avec trois pépites sénégalaises !

Le club français vient officiellement de présenter deux de ses recrues directement venues du Sénégal, précisément du centre de formation Generation Foot. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, le petit crack de la sélection locale et des U20, Lamine Camara est désormais un pensionnaire du club grenat en L2 avec le dossard numéro 18.



Le talentueux milieu de terrain a été présenté en même temps que son promotionnaire à Génération Foot, Pape Amadou Diallo. L’attaquant ailier droit a hérité du numéro 7. Tous deux, champions d’Afrique lors du championnat d’Afrique des nations (Chan 2023) et de la coupe d’Afrique des nations des moins de 20 (CAN U20), suivent les pas de leurs aînés que son Sadio Mané, Ismaëla Sarr, Pape Ndiaga Yade ou encore Pape Matar Sarr et Habib Diallo.



En outre, un autre joueur franco-sénégalais, Ousmane Kebe (20 ans) a aussi signé son premier contrat Pro, avec le FC Metz, son club formateur. Le natif de Paris qui portera le numéro 21 est désormais lié au FC Metz jusqu’en juin 2024. Le jeune défenseur polyvalent, peut évoluer à gauche comme dans l’axe.